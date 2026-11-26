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26.11.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Straumann. Die Straumann-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 109,90 CHF.
Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 109,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'789 Punkten liegt. In der Spitze legte die Straumann-Aktie bis auf 110,35 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 109,50 CHF. Zuletzt wechselten 5'798 Straumann-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.11.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 1,61 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 168.20 Mio. CHF eingefahren.
In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,28 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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