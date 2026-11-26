Die Straumann-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 108,90 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'835 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Straumann-Aktie bisher bei 110,35 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Straumann-Aktie bis auf 108,15 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 59'904 Straumann-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.11.2026 markierte das Papier bei 111,70 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 2,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Straumann am 29.10.2009 vor. Umsatzseitig standen 168.20 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Straumann 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Straumann-Aktie in Höhe von 3,28 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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