Zum Vortag unverändert notierte die Straumann-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 108,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'801 Punkten steht. Der Kurs der Straumann-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 110,35 CHF zu. Die Abwärtsbewegung der Straumann-Aktie ging bis auf 108,75 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 26'007 Straumann-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 111,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Straumann-Aktie derzeit noch 2,57 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,02 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 32,95 Prozent würde die Straumann-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2009 abgelaufenen Quartal legte Straumann am 29.10.2009 vor. Straumann hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Straumann einen Gewinn von 3,28 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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