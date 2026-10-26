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26.10.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Straumann gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 98,50 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 98,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'484 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Straumann-Aktie bei 97,12 CHF. Bei 98,46 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 107'335 Straumann-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 10,29 Prozent niedriger. Bei 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Straumann-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 CHF ausgeschüttet werden. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite hat Straumann im vergangenen Quartal 168.20 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umsetzen können.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,27 CHF je Straumann-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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