Straumann Aktie News: Straumann am Mittwochvormittag höher

Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 92,22 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'469 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 92,30 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,90 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5'495 Straumann-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 109,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 19,06 Prozent Plus fehlen der Straumann-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 73,02 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 CHF aus. Am 29.10.2009 äusserte sich Straumann zu den Kennzahlen des am 30.09.2009 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,22 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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