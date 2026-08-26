Straumann Aktie News: Straumann verteuert sich am Mittwochnachmittag

Die Straumann-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 93,52 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'488 Punkten steht. Der Kurs der Straumann-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,00 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,90 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 111'084 Straumann-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Straumann-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,02 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 28,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Straumann seine Aktionäre 2025 mit 1,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 CHF je Aktie ausschütten. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Umsatzseitig standen 168.20 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Straumann 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,22 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie

Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO

Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet

Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben