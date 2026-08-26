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26.08.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Straumann legt am Mittwochmittag zu

Straumann Aktie News: Straumann legt am Mittwochmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Straumann. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 93,72 CHF zu.

Straumann
93.43 CHF 1.71%
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 93,72 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'508 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 94,00 CHF. Bei 91,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 63'896 Straumann-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Straumann-Gewinn in Höhe von 3,22 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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