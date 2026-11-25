Um 16:28 Uhr ging es für das Straumann-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 110,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'677 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Straumann-Aktie bei 111,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 110,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71'382 Straumann-Aktien umgesetzt.

Bei 111,70 CHF markierte der Titel am 25.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Straumann-Aktie 1,09 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Straumann-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF aus. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Straumann-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,28 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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