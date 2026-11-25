|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Mittwochmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 111,00 CHF.
Die Straumann-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 111,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'844 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Straumann-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,70 CHF aus. Bei 110,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 36'121 Straumann-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.11.2026 bei 111,70 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 0,63 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,02 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,22 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Straumann am 29.10.2009 vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168.20 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 168.20 Mio. CHF.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 CHF je Straumann-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie
Straumann: Gründer reduziert Beteiligung unter 15 Prozent - Aktie freundlich
Straumann mit erhöhter Wachstumsdynamik im dritten Quartal - Aktie unverändert
Ausblick Straumann: Zwischen Wachstumszielen und Marktrisiken
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
25.11.26
|Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Mittwochmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
24.11.26
|SIX-Handel SLI zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Börse Zürich: SLI fällt mittags (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Straumann: Gründer reduziert Beteiligung unter 15 Prozent - Aktie freundlich (AWP)
|
20.11.26
|SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Straumann von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Straumann Holding AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Straumann am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.