Die Straumann-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 111,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'844 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Straumann-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,70 CHF aus. Bei 110,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 36'121 Straumann-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.11.2026 bei 111,70 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 0,63 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,02 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,22 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Straumann am 29.10.2009 vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168.20 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 168.20 Mio. CHF.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 CHF je Straumann-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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