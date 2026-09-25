Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag in Grün

Das Papier von Straumann legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 97,84 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'822 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Straumann-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,00 CHF aus. Mit einem Wert von 97,24 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'150 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 73,02 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Straumann-Aktie 33,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF im Vergleich zu 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,24 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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