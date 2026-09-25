Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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25.09.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Freitagnachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Straumann. Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 96,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Straumann-Aktie bis auf 98,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,24 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 70'094 Straumann-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,80 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Gewinne von 13,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,57 Prozent.
Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF im Vergleich zu 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Den erwarteten Gewinn je Straumann-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,24 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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