Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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25.09.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Freitagmittag fester
Die Aktie von Straumann gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'803 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 98,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,24 CHF. Bisher wurden via SIX SX 40'946 Straumann-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,29 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 CHF. Im Vorjahr hatte Straumann 1,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Straumann ein EPS in Höhe von 3,24 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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