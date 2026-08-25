Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 92,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'325 Punkten notiert. Der Kurs der Straumann-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,20 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,32 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'700 Straumann-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 15,85 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,02 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,97 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Straumann am 29.10.2009 vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 168.20 Mio. CHF gelegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,22 CHF je Aktie in den Straumann-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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