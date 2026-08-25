Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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25.08.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von Straumann gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 91,84 CHF.
Die Straumann-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 91,84 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'387 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Straumann-Aktie bisher bei 91,48 CHF. Bei 93,32 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 146'069 Straumann-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,49 Prozent.
Nachdem Straumann seine Aktionäre 2025 mit 1,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 CHF je Aktie ausschütten. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,22 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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