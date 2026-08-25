Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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25.08.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Straumann
Die Aktie von Straumann gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 92,44 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Straumann-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 92,44 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'373 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Straumann-Aktie bis auf 92,18 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 93,32 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 59'566 Straumann-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Straumann-Aktie 18,78 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 26,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Straumann-Aktie in Höhe von 3,22 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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