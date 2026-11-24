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24.11.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagvormittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Straumann. Zuletzt konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 108,60 CHF.
Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 108,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'764 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 108,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,25 CHF. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 4'633 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,90 CHF) erklomm das Papier am 16.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,20 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 73,02 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Straumann-Aktie derzeit noch 32,76 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 CHF. Am 29.10.2009 hat Straumann die Kennzahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat Straumann im vergangenen Quartal 168.20 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umsetzen können.
Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,28 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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