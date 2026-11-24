Das Papier von Straumann legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 109,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'677 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Straumann-Aktie bei 109,55 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 108,25 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 21'750 Straumann-Aktien.

Bei einem Wert von 109,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Straumann-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 49,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Straumann seine Aktionäre 2025 mit 1,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 CHF je Aktie ausschütten. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF im Vergleich zu 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Straumann-Gewinn in Höhe von 3,28 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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