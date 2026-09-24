Straumann Aktie News: Straumann präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 97,42 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'731 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Straumann-Aktie bei 97,44 CHF. Bei 96,98 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'988 Straumann-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,71 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,02 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 25,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Straumann-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Straumann am 29.10.2009. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF im Vergleich zu 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je Straumann-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,24 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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