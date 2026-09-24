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24.09.2026 16:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Straumann zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 97,28 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Straumann
96.90 CHF -0.27%
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Im SIX SX-Handel kam die Straumann-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 97,28 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'758 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Straumann-Aktie bei 98,06 CHF. Die Straumann-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,62 CHF nach. Bei 96,98 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 61'745 Straumann-Aktien umgesetzt.

Bei 109,80 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 11,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Straumann-Aktie derzeit noch 24,94 Prozent Luft nach unten.

Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Straumann am 29.10.2009 vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168.20 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 168.20 Mio. CHF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,24 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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