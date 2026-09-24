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Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666

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24.09.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 96,92 CHF ab.

Straumann
96.90 CHF -0.27%
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Die Straumann-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 96,92 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'717 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Straumann-Aktie bis auf 96,62 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,98 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 34'157 Straumann-Aktien den Besitzer.

Bei 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 13,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,02 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,66 Prozent.

Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 CHF belaufen. Am 29.10.2009 äusserte sich Straumann zu den Kennzahlen des am 30.09.2009 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF im Vergleich zu 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,24 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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