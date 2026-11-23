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23.11.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Montagvormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Straumann gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Straumann-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 106,50 CHF abwärts.
Der Straumann-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 106,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'486 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Straumann-Aktie bis auf 106,25 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 106,25 CHF. Zuletzt wechselten 5'596 Straumann-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 109,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 45,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 1,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 CHF je Straumann-Aktie. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Auf der Umsatzseite hat Straumann im vergangenen Quartal 168.20 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umsetzen können.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,28 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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