Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 108,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'676 Punkten tendiert. Bei 108,30 CHF erreichte die Straumann-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 106,25 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68'476 Straumann-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 109,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 1,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 32,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2009 abgelaufenen Quartal legte Straumann am 29.10.2009 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Experten taxieren den Straumann-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,28 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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