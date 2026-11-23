|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Montagmittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Straumann. Zuletzt sprang die Straumann-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 107,30 CHF zu.
Die Straumann-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 107,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'607 Punkten steht. Die Straumann-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,35 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 106,25 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 26'397 Straumann-Aktien.
Am 16.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 109,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 46,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 CHF. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,28 CHF je Straumann-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie
Straumann mit erhöhter Wachstumsdynamik im dritten Quartal - Aktie unverändert
Ausblick Straumann: Zwischen Wachstumszielen und Marktrisiken
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
12:29
|Straumann Aktie News: Straumann am Montagmittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:29
|Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Montagvormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Straumann Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Straumann (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Straumann von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Straumann Holding AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI leicht freundlicher -- DAX setzt zur Gegenbewegung an -- Asien stabilisiert sich - Börse Tokio zu
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.