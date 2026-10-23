Straumann Aktie News: Straumann am Freitagvormittag behauptet

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Straumann-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 96,96 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Straumann-Aktie bisher bei 97,08 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Straumann-Aktie bei 96,16 CHF. Bei 96,58 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'230 Straumann-Aktien.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Straumann-Aktie. Bei 73,02 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Straumann-Aktie 24,69 Prozent sinken.

Für Straumann-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 CHF ausgeschüttet werden. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Straumann-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,27 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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