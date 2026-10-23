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23.10.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Straumann. Zuletzt ging es für das Straumann-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 98,16 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 98,16 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'380 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 98,48 CHF. Bei 96,58 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 95'868 Straumann-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 10,60 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,02 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 34,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 CHF, nach 1,000 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Straumann am 29.10.2009 vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 168.20 Mio. CHF gelegen.
Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,27 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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