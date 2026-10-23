Straumann Aktie News: Straumann macht am Mittag Boden gut

Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 97,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'366 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Straumann-Aktie bis auf 97,82 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,58 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46'583 Straumann-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 109,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,38 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 73,02 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,26 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Straumann-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Straumann am 29.10.2009. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Straumann im Jahr 2026 3,27 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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