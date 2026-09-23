Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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23.09.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Straumann gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 97,64 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Straumann-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 97,64 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'860 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Straumann-Aktie ging bis auf 97,64 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,02 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'104 Straumann-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 12,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.
Zuletzt erhielten Straumann-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Straumann am 29.10.2009. Das vergangene Quartal hat Straumann mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,24 CHF je Aktie in den Straumann-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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