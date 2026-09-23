Straumann Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Straumann

Die Straumann-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 97,52 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'804 Punkten steht. Die Straumann-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,06 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,02 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 49'872 Straumann-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Straumann-Aktie derzeit noch 12,59 Prozent Luft nach oben. Bei 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Straumann-Aktie 25,12 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 CHF. Die Bilanz zum am 30.09.2009 abgelaufenen Quartal legte Straumann am 29.10.2009 vor. Umsatzseitig standen 168.20 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Straumann 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,24 CHF je Straumann-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie

Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO

Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet

Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben