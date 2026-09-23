Straumann Aktie News: Straumann am Mittwochmittag tiefer

Die Straumann-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 97,72 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'800 Punkten liegt. Die Straumann-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,28 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,02 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15'797 Straumann-Aktien.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,02 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Straumann-Aktie derzeit noch 25,28 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 CHF je Straumann-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2009 abgelaufenen Quartal legte Straumann am 29.10.2009 vor. Auf der Umsatzseite hat Straumann im vergangenen Quartal 168.20 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Straumann einen Gewinn von 3,24 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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