Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Die Straumann-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 95,26 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'465 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Straumann-Aktie bis auf 95,02 CHF. Bei 95,02 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 10'140 Straumann-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,26 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,35 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite hat Straumann im vergangenen Quartal 168.20 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umsetzen können.

In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,28 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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