Straumann Aktie News: Straumann büsst am Vormittag ein

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 95,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. Die Straumann-Aktie sank bis auf 95,84 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'647 Straumann-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 14,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,81 Prozent.

Nachdem Straumann seine Aktionäre 2025 mit 1,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 CHF je Aktie ausschütten. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Straumann im Jahr 2026 3,24 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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