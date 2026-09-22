Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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22.09.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann schiebt sich am Dienstagnachmittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Straumann. Zuletzt wies die Straumann-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 97,14 CHF nach oben.
Das Papier von Straumann legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 97,14 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'808 Punkten notiert. Die Straumann-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,18 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 107'800 Straumann-Aktien umgesetzt.
Bei 109,80 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,03 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,02 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 CHF. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,24 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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