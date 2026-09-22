Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere um 12:28 Uhr 1,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'850 Punkten steht. Die Straumann-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97,66 CHF aus. Bei 96,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Straumann-Aktien beläuft sich auf 48'957 Stück.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Straumann-Aktie derzeit noch 25,15 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Straumann seine Aktionäre 2025 mit 1,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 CHF je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Straumann am 29.10.2009 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Straumann-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,24 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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