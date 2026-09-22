Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.09.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Straumann. Das Papier von Straumann legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 97,56 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere um 12:28 Uhr 1,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'850 Punkten steht. Die Straumann-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97,66 CHF aus. Bei 96,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Straumann-Aktien beläuft sich auf 48'957 Stück.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Straumann-Aktie derzeit noch 25,15 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Straumann seine Aktionäre 2025 mit 1,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 CHF je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Straumann am 29.10.2009 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.
Den erwarteten Gewinn je Straumann-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,24 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet
Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
12:29
|Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Straumann Aktie News: Straumann büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Straumann Aktie News: Straumann gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Straumann-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Börse Zürich: SLI schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel: SLI mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Straumann Holding AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag leicht aufwärts, während der deutsche Leitindex anzieht. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.