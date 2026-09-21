Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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21.09.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Vormittag fester
Die Aktie von Straumann gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Straumann-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 95,00 CHF nach oben.
Um 09:28 Uhr sprang die Straumann-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 95,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'627 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Straumann-Aktie bei 95,18 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,66 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'870 Straumann-Aktien den Besitzer.
Bei 109,80 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Straumann-Aktie mit einem Kursplus von 15,58 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 73,02 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 30,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Straumann-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 CHF ausgeschüttet werden. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 168.20 Mio. CHF gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Straumann-Aktie in Höhe von 3,24 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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