Straumann Aktie News: Straumann gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr sprang die Straumann-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 96,34 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'763 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Straumann-Aktie sogar auf 97,10 CHF. Bei 94,66 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 127'662 Straumann-Aktien.

Bei 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 13,97 Prozent Plus fehlen der Straumann-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 73,02 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Straumann-Aktie mit einem Verlust von 24,21 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Straumann-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF aus. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,24 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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