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Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666

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21.09.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Mittag nordwärts

Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Mittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Straumann. Zuletzt sprang die Straumann-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 96,36 CHF zu.

Straumann
96.56 CHF 1.78%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere um 12:28 Uhr 1,9 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'748 Punkten notiert. Bei 96,48 CHF markierte die Straumann-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 94,66 CHF. Bisher wurden via SIX SX 60'450 Straumann-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 109,80 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 12,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168.20 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 168.20 Mio. CHF.

Von Analysten wird erwartet, dass Straumann im Jahr 2026 3,24 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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