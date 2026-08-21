Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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21.08.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann verzeichnet am Freitagvormittag Verluste
Die Aktie von Straumann gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,9 Prozent auf 93,24 CHF.
Der Straumann-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 93,24 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'129 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Straumann-Aktie bei 91,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 93,24 CHF. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50'075 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,80 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 21,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Straumann-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 CHF. Am 29.10.2009 hat Straumann die Kennzahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig standen 168.20 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Straumann 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.
Den erwarteten Gewinn je Straumann-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,22 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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