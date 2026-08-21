Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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21.08.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Mittag leichter
Die Aktie von Straumann gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Straumann-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 93,16 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 93,16 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'113 Punkten steht. In der Spitze fiel die Straumann-Aktie bis auf 91,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 93,24 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 116'189 Straumann-Aktien.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 15,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 21,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 168.20 Mio. CHF eingefahren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Straumann einen Gewinn von 3,22 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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