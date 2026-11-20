|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Straumann
Die Aktie von Straumann gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 106,65 CHF.
Die Straumann-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 106,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'574 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Straumann-Aktie bis auf 106,05 CHF. Mit einem Wert von 108,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78'407 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 109,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 3,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 73,02 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Straumann-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Straumann 1,000 CHF aus. Am 29.10.2009 legte Straumann die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2009 endete, vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 168.20 Mio. CHF gelegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,28 CHF je Straumann-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie
Straumann mit erhöhter Wachstumsdynamik im dritten Quartal - Aktie unverändert
Ausblick Straumann: Zwischen Wachstumszielen und Marktrisiken
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
20.11.26
|Straumann Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Straumann (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Straumann Aktie News: Straumann am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Straumann von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag billiger (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Freundlicher Handel: SLI legt mittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu Straumann Holding AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Straumann am 20.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.