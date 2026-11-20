Die Straumann-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 106,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'574 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Straumann-Aktie bis auf 106,05 CHF. Mit einem Wert von 108,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78'407 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 109,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 3,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 73,02 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Straumann-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Straumann 1,000 CHF aus. Am 29.10.2009 legte Straumann die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2009 endete, vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 168.20 Mio. CHF gelegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,28 CHF je Straumann-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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