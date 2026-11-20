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20.11.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Straumann. Das Papier von Straumann gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 107,65 CHF abwärts.
Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 107,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'609 Punkten notiert. Die Straumann-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 107,10 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 108,10 CHF. Zuletzt wechselten 27'649 Straumann-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.11.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Straumann-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF aus. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt.
In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,28 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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