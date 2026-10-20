Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann gewinnt am Dienstagvormittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Straumann. Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 93,54 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Straumann-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 93,54 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'271 Punkten steht. In der Spitze gewann die Straumann-Aktie bis auf 93,76 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,96 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'705 Straumann-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF. Abschläge von 21,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 168.20 Mio. CHF gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Straumann ein EPS in Höhe von 3,28 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet
Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
09:29
|Straumann Aktie News: Straumann gewinnt am Dienstagvormittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Montagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So entwickelt sich der SLI nachmittags (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Straumann Aktie News: Straumann am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: So performt der SLI am Montagmittag (finanzen.ch)
|
16.10.26
|SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Straumann Holding AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht abwärts, während der deutsche Aktienmarkt schwächelt. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.