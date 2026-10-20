Straumann Aktie News: Straumann gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Um 09:28 Uhr sprang die Straumann-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 93,54 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'271 Punkten steht. In der Spitze gewann die Straumann-Aktie bis auf 93,76 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,96 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'705 Straumann-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF. Abschläge von 21,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 168.20 Mio. CHF gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Straumann ein EPS in Höhe von 3,28 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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