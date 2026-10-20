Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 92,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'319 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Straumann-Aktie bis auf 91,68 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,96 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 100'645 Straumann-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 16,03 Prozent niedriger. Bei 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,80 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168.20 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 168.20 Mio. CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Straumann-Aktie in Höhe von 3,28 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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