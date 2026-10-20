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20.10.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagmittag mit Abschlägen

Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Straumann. Das Papier von Straumann gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 92,60 CHF abwärts.

Straumann
92.49 CHF 0.09%
Kaufen Verkaufen

Die Straumann-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 92,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'239 Punkten notiert. Bei 92,32 CHF markierte die Straumann-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,96 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 35'563 Straumann-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 109,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 15,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Straumann-Aktie mit einem Verlust von 21,14 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 CHF. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Straumann-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,28 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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