Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 96,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'242 Punkten realisiert. Der Kurs der Straumann-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,34 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,06 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 21'824 Straumann-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 109,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,43 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,07 CHF je Straumann-Aktie. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 168.20 Mio. CHF gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Straumann im Jahr 2026 3,20 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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