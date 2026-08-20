Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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20.08.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Straumann gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Straumann-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 95,44 CHF abwärts.
Der Straumann-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 95,44 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'130 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Straumann-Aktie bei 94,82 CHF. Bei 97,06 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 163'450 Straumann-Aktien.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Straumann-Aktie derzeit noch 15,05 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF. Abschläge von 23,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Straumann seine Aktionäre 2025 mit 1,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 CHF je Aktie ausschütten. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Straumann hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,20 CHF je Straumann-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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