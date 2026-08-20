Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Donnerstagmittag ins Minus

Um 12:28 Uhr ging es für die Straumann-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 96,72 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'185 Punkten steht. Bei 96,08 CHF markierte die Straumann-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 97,06 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 61'535 Straumann-Aktien.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Straumann-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 24,50 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Straumann-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,07 CHF aus. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF im Vergleich zu 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Straumann im Jahr 2026 3,20 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie

Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO

Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet

Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben