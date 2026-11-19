Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 108,30 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'953 Punkten tendiert. Die Straumann-Aktie legte bis auf 108,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,80 CHF. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'808 Stück gehandelt.

Am 16.11.2026 markierte das Papier bei 109,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,48 Prozent Plus fehlen der Straumann-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 32,58 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Straumann seine Aktionäre 2025 mit 1,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 CHF je Aktie ausschütten. Am 29.10.2009 legte Straumann die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2009 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,28 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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