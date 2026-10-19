Straumann Aktie News: Straumann am Montagvormittag mit roter Tendenz

Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 93,16 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'201 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Straumann-Aktie ging bis auf 92,88 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 10'528 Straumann-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 17,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 21,62 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,28 CHF je Straumann-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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