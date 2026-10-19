Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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19.10.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Montagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Straumann. Zuletzt ging es für die Straumann-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 92,44 CHF.
Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 92,44 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'210 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Straumann-Aktie bis auf 91,66 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,90 CHF. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 187'612 Stück gehandelt.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,78 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Straumann-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 CHF aus. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Straumann im vergangenen Quartal 168.20 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umsetzen können.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,28 CHF je Straumann-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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