Straumann Aktie News: Straumann am Mittwochvormittag im Sinkflug

Um 09:28 Uhr rutschte die Straumann-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 6,9 Prozent auf 92,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'186 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Straumann-Aktie bis auf 90,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,80 CHF. Zuletzt wechselten 51'049 Straumann-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Straumann-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (73,02 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Straumann-Aktie mit einem Verlust von 21,31 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 CHF. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Straumann-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,20 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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